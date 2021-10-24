banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
VakıfBank’tan 3-0’lık bir zafer daha
VakıfBank’tan 3-0’lık bir zafer daha
Yargıtay'dan
Yargıtay'dan "kargoda kaybolan altın" kararı

Tırın kasasından dökülen salçalar faciaya neden oldu: 1 ölü, 10 yaralı

Balıkesir’de salça yüklü tırın kapağı açılınca yere dökülen salçalar ortalığı savaş alanına çevirdi. 18 araç kayarak kaza yaparken, zincirleme kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Asayiş 24.10.2021, 00:21
Tırın kasasından dökülen salçalar faciaya neden oldu: 1 ölü, 10 yaralı

Balıkesir’de salça yüklü tırın kapağı açılınca yere dökülen salçalar ortalığı savaş alanına çevirdi. 18 araç kayarak kaza yaparken, zincirleme kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Balıkesir Susurluk yolunda bir tırın kasasından dökülen salçalar faciaya neden oldu. Zincirleme kazada 18 araç kaydı, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Balıkesir-Bursa Karayolu 15. kilometresi Yeniköy mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 AGD 046 plakalı salça yüklü tırdan yola saçılan salçalardan dolayı kayan 18 araç birbirine çarptı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre araçlarda bulunanlardan 1 kişi öldü 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakındaki hastanelere götürüldü.

Ekipler yol temizleme ve araçları kaldırma çalışmasını sürdürürken, ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Konyaspor 10 17
6. Karagümrük 9 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 9 12
11. Gaziantep FK 10 12
12. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
13. Kayserispor 10 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Giresunspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 9 12
9. Boluspor 9 11
10. Gençlerbirliği 8 11
11. Menemenspor 10 11
12. İstanbulspor 9 10
13. Denizlispor 9 10
14. Altınordu 9 10
15. Adanaspor 10 9
16. Manisa FK 10 9
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Man City 9 20
3. Liverpool 8 18
4. Brighton 9 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 9 14
9. Arsenal 9 14
10. Wolverhampton 9 13
11. Brentford 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Athletic Bilbao 9 16
8. Barcelona 8 15
9. Real Betis 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 9 5
20. Getafe 9 2