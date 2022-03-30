Tırın kasası devrildi, tüm harç yola saçıldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde harç yüklü tırın rampada geri gelirken devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralanırken, kasada yüklü olan harç yola döküldü.

Kaza, Cami Mahallesi Kaplan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar T. idaresindeki 41 AFA 188 plakalı harç yüklü tır, yol üzerinde bulunan rampadan geri geri gelirken yükün ağırlığıyla devrildi. Kazada tırın sürücüsü yaralanırken, kasada bulunan harç ise yola saçıldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Belediye ekipleri ise iş makinesi yardımıyla yola saçılan harcı kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.