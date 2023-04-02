Tırın dorsesinin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde demir yüklü tırın dorsesinin aynı istikamette seyreden motosiklete çarpması neticesinde bir kişi yaralandı.

D-650 kara yolu Yenice Mahallesi Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tırın dorsesi, aynı yönde seyir halinde olan K.Ş. idaresindeki 20 BB 239 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.