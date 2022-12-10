Tırın dorsesinden 95 kaçak göçmen çıktı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir tırın dorsesinde 95 kaçak göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar il göç idaresine teslim edilirken tır sürücüsü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Aralık tarihinde polis ekiplerince Kartepe ilçesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Uzunçiftlik mevkiinde yapılan denetimlerde şüpheli bulunan bir tır durduruldu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede tırın dorsesinde yabancı uyruklu 95 şahıs fark edildi. Şahısların yapılan kontrolünde ülkeye kaçak yollarla girdikleri ortaya çıktı. Kaçak göçmenler yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Konuyla ilgili araç sürücüsü Y.U. ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.