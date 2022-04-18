Tırın dorse kısmında çıkan yangın söndürüldü

Bingöl’ün Genç ilçesi girişinde bir tırın dorse kısmında çıkan yangın, büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır’dan Erzurum’a doğru seyir halinde olan bir tırın dorse kısmında dumanlar çıktı. Dumanı fark eden sürücü hemen tırı durdurup itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangın büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.