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Tırın dorse kısmında çıkan yangın söndürüldü
Bingöl’ün Genç ilçesi girişinde bir tırın dorse kısmında çıkan yangın, büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Asayiş 18.04.2022, 10:48
Bingöl’ün Genç ilçesi girişinde bir tırın dorse kısmında çıkan yangın, büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, Diyarbakır’dan Erzurum’a doğru seyir halinde olan bir tırın dorse kısmında dumanlar çıktı. Dumanı fark eden sürücü hemen tırı durdurup itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangın büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.