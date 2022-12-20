Samsun’da tırın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Samsun Büyükşehir Belediyesi şantiyesi yakında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan D. idaresindeki 55 DJ 442 plakalı tır yaya Samet Pumar’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Samet Pumar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.