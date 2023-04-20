Tırın çarptığı şahıs metrelerce ileri böyle savruldu

Afyonkarahisar’da yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye tır çarptı. Şahsın çarpmanın etkisi ayakkabılarının çıktığı ve metrelerce ileriye savrulduğu kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ise görenleri dehşete düşürdü.

Olay, Dinar ilçesi Yeni Denizli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Ö., idaresindeki 20 NT 707 plakalı tır yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Süleyman T.’yi fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisi ile Süleyman T., metrelerce ileriye savruldu. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Süleyman T., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dinar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz adam buradaki müdahalesinin ardından ise kent merkezinde ki üniversite hastanesine sevk edildi.

Talihsiz adamın ayakkabıları ayağından çıkıp havaya fırladı

Süleyman T.’nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, tır sürücüsü G.Ö., ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, güvelik kamerasına yansıyan kaza anı görenleri adeta dehşete düşürdü. Görüntüde Süleyman T.’nin tırı fark ederek kollarını kaldırıp, tırı durdurmaya çalıştığı ancak çarpmanın önüne geçemediği görülüyor. Tırın çarptığı Süleyman T.’nin ayakkabılarının ikisinin de çıktığı ve kendisinin metrelerce ileriye savrularak bir sürü sürüklenmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.