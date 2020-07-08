Tırın çarptığı otomobil karşı şeride savruldu: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tırı otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kışla Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaplı istikametinden Ereğli istikametine seyir eden Orhan Ö. idaresindeki 81 AD 420 plakalı çekici ve 81 ES 759 dorse plakalı tır aynı istikamette seyir halinde olan Nurettin Ö. İdaresindeki 67 EH 131 plakalı otomobile sol taraftan çarpması sonucu karşı şeride savurdu. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Türkcan Ö. (38) ile Sevda T. (28) yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.