Tırın çarptığı otobüs alev aldı: 5 yaralı

Ankara’da tırın arkadan çarptığı otobüs alev aldı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 22.10 civarında Ankara - Niğde Otoyolu Ahiboz mevkinde meydana geldi. 38 YU 757 kupa plakalı 38 AET 245 dorse plakalı elfay yüklü tır 33 AFC 777 plakalı Astor Turizme ait otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüs alev aldı. Otobüste 25 yolcu bulunurken kazada 5 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan vatandaşlar ambulansla çevre hastanelere sevk edilirken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Kaza sonrasında otobüs kullanılamaz hale gelirken tır ise büyük hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.