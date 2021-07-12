banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Akıncı üssü davasında karar açıklandı
Akıncı üssü davasında karar açıklandı
Az kalsın sahibi öldürecekti!
Az kalsın sahibi öldürecekti!
Diyanet İşleri Başkanlığından bütçe açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığından bütçe açıklaması

Tırın çarptığı genç ölüme böyle koşmuş

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen gence tır çarptı. Genç olay yerinde hayatını kaybederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 12.07.2021, 19:22
Tırın çarptığı genç ölüme böyle koşmuş
banner502

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen gence tır çarptı. Genç olay yerinde hayatını kaybederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Pamukova ilçesi D-650 karayolu Belediye Kültür Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametinden Bilecik istikametine giden Osman G. yönetimindeki 16 PUT 36 plakalı tır, karşıdan karşıya geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen gence çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Pamukova Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, üstünden sadece cep telefonu çıkan gencin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaza anı ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, D-650 karayolundan karşıya geçmek isteyen gencin bir anda tırın önüne atladığı görülüyor.
Yorumlar (0)
26°
açık
banner501