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Tırın çarptığı araç hurdaya döndü, araçta 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı
Sivas’ta tırın çarptığı otomobil takla attı, araçta bulunan 2 yolcudan biri ağır yaralandı.
Asayiş 29.09.2022, 00:53
Sivas’ta tırın çarptığı otomobil takla attı, araçta bulunan 2 yolcudan biri ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara Karayolu, Sivas geçişi, Sanayi kavşağında meydana geldi. Sivas’tan Ankara istikametine gitmekte olan E.S.(42) sevk ve idaresindeki 34 JP 5203 plakalı Mercedes marka çekici, kavşağı dönmekte olan M.C.(22) yönetimindeki 09 ADU 774 plakalı Skoda marka otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisi ile takla atarak ters döndü. Sürücü ve araçta bulunan M.S.T. (24) yaralandı. M.S.T.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.