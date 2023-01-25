Tırın açılan dorsesi EDS’ye çarptı, ortalık savaş alanına döndü

Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeyken dorsesi açılan tır, Elektronik Denetleme Sistemi’ne (EDS) çarpıp devrildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda tır devrilirken ortalık savaş alanına döndü, D 400 kara yolunda trafik akışı durdu.

Kaza, Serik ilçesi, Aspendos Kavşağı D 400 kara yolunda dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Mersin istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi açıklanmayan 33 ANK 274 plakalı tırın seyir halindeyken açılan dorsesi, kara yolu üzerindeki Elektronik Deneme Sistemleri’ne (EDS) çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan sistem yola dağılırken tır da devrildi. İhbar üzenine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, polis, kara yolları ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapatılan yolun açılması için ekipler hasar gören demirleri spiral yardımıyla kesip yoldan kaldırmaya çalıştı. Çok sayıda vinç de kesilen parçaları yoldan kaldırmak için seferber oldu. D 400 kara yolu kapanırken araçlar alternatif güzergahları kullandı. İsmi açıklanmayan tır sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan kurtulurken, polis ekipleri güvenliği sağlayarak olayla ilgili inceleme başlattı.