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Tırın açık kalan dorsesi üst geçitte asılı kaldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tırın açık kalan dorsesi üst geçide çarparak asılı kaldı. Dorseden kopan çekicinin sürücüsü yaralandı.

Asayiş 13.06.2021, 13:16
Tırın açık kalan dorsesi üst geçitte asılı kaldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tırın açık kalan dorsesi üst geçide çarparak asılı kaldı. Dorseden kopan çekicinin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 17 ABJ 838 plakalı çekici ve buna bağlı 17 ABD 933 plakalı damperli dorse Tekirdağ’dan Malkara istikametine seyir ederken açık kalan dorse, Ahievren Köprüsü olarak bilinen üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorse üst geçide takılı kalırken, çekici ise dorseden koparak yaklaşık 200 metre ileride durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dorse köprüye asılı kalıp tehlike oluşturduğundan dolayı yol trafiğe kapatılarak, ulaşım bir süre köy içerisinden sağlandı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü ise Malkara Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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