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Tire’deki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

İZMİR'İN TİRE İLÇESİNDE, JANDARMA TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA UYUŞTURUCU İMALATI VE TİCARETİ YAPTIĞI İDDİALARIYLA GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI.

Tire’deki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

İZMİR'İN TİRE İLÇESİNDE, JANDARMA TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA UYUŞTURUCU İMALATI VE TİCARETİ YAPTIĞI İDDİALARIYLA GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 20:55
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Tire’deki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

İzmir’in Tire ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddialarıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Tire’ye bağlı Büyükkale Mahallesi’nde meydana geldi. Tire İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Büyükkale Jandarma Karakolundaki görevliler, mahallede yaşayan B.S., F.S., N.S. ve M.S. isimli şahısların Büyükkale’den Bayındır Çırpı’ya uyuşturucu sevk edecekleri bilgisini aldı. Harekete geçen jandarma timi, şüphelilerin bulunduğu aracı Büyükkale içinde durdurdu. Şahıslar üzerinde yapılan aramada 11 paket kenevir maddesi bulundu. Bunun üzerine olayla ilgili Büyükkale Mahallesi’nde bir adreste arama yapan jandarma ekipleri, ev içerisinde 2 adet kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 49 adet mermi, uyuşturucu içiminde kullanılan “bong” diye tabir edilen aparatlar ve evin bahçesinde dikili vaziyette 160 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Tutuklandılar

Jandarma tarafından suç aletlerine el konulurken, şahıslar gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. 4 şüpheli de sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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