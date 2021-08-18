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Tire’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

İzmir’in Tire ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Asayiş 18.08.2021, 00:37
Tire’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

İzmir’in Tire ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Güme Köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Özçelik (63) idaresindeki 35 M 5826 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Özçelik’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Özçelik’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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