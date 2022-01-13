Tire’de madende zehirlenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmir’in Tire ilçesinde bir kömür madeninde karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında Akçaşehir Mahallesi’nde bulunan özel bir şirkete ait linyit madeninde meydana geldi. İddiaya göre, kömür madeninde çalışan Yakup Y. (22) ile evli ve iki çocuk babası olan Fatih G. (36) henüz belirlenemeyen bir nedenle daha önce kapatılan bir galeriye girdi. Burada soludukları yoğun miktardaki karbonmonoksit gazı nedeniyle bir süre sonra fenalaşan işçilerin yardımına mesai arkadaşları koştu. Baygın bir şekilde ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçilerin tedavilerine başlanırken, sağlık durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, haberi alan işçilerin yakınları hastaneye akın ederken, jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.