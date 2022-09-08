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Tire’de kamyon şarampole devrildi; sürücü ağır yaralandı
İzmir’in Tire ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyon ters döndü. Kazada kamyon sürücüsü ağır yaralandı.
Asayiş 08.09.2022, 11:21
İzmir’in Tire ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyon ters döndü. Kazada kamyon sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir - Ödemiş karayolu üzerinde Doyranlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ödemiş istikametine doğru gitmekte olan M.V. (25) yönetimindeki 35 AP 189 plakalı kamyon, yol üzerinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, kazayı görenler 112 acil sağlık ekiplerine ihbar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralandığını belirlenen sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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