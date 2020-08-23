Tirebolu-Doğankent yolunda 5’i jandarma biri iş makinesi operatörünün sulara kapılarak kaybolduğu nokta havadan görüntülendi
GİRESUN VE İLÇELERİNDE DÜN ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SONRASI 5’İ JANDARMA VE BİRİ İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ OLMAK ÜZERE 6 KİŞİNİN TİREBOLU-DOĞANKENT KARAYOLUNDA MENFEZİN ÇÖKMESİ SONUCU DEREYE DÜŞEREK KAYBOLDUKLARI NOKTA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.
Giresun ve ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 5’i jandarma ve biri iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişinin Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldukları nokta havadan görüntülendi.
Giresun’da yaşanan sel felaketinin ardından gece geç saatlerde Giresun’a gelerek AFAD İl Müdürlüğü’nde yetkililer ile bir afet değerlendirme toplantısı yapan Bakan Süleyman Soylu, basın mensuplarına yaşanan afet ile ilgili bilgi vermiş ardından Bakan Soylu, Tirebolu-Doğankent yoluna giderek içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dereye düştüğü yeri ve kaybolan jandarma personelini arama çalışmalarını yerinde incelemişti.
Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu içinde bulundukları araçla dereye düşerek kaybolan 5 jandarma görevlisi ile bir iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişinin sulara kapıldığı alan havadan görüntülenirken, yoldaki kopmanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Günün ilk ışıkları ile kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları ise sürerken, jandarma aracının da toprak altında kaldığı gözlendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan acı olayı “Maalesef Tirebolu-Doğankent yolu üzerinde Doğankent’e giderken bir jandarma aracımız içinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç yolun 12. km’sinde bir menfezde maalesef suların içine gömülü kaldı. Arama kurtarma timlerimiz orada aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar. Bir iş makinesi ve bir operatör de maalesef kayıp. Yani Tirebolu-Doğankent yolunda 5 metrelik bir menfezin çökmesi ve menfezin üstünden araçların geçmesi esnasında 5 jandarmamız bir de operatörümüz kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor” diyerek basın toplantısında duyurmuştu.
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