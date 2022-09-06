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Tırdan indirilirken devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı
Kocaeli’de iş makinesi, yüklü olduğu tırdan indirildiği esnada devrildi. Kazada kepçe operatörü yaralandı.
Asayiş 06.09.2022, 14:17
Kocaeli’de iş makinesi, yüklü olduğu tırdan indirildiği esnada devrildi. Kazada kepçe operatörü yaralandı.
Kaza, Başiskele ilçesi Mahmut Çavuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 KE 331 plakalı Mercedes marka tıra, iş makinesi yüklendi. İş makinesi, tırdan indirildiği esnada devrildi. Kaza neticesinde ismi öğrenilemeyen kepçe operatörü yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı operatör, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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