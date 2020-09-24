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Tırdan bin 740 paket kaçak sigara çıktı
HATAY’IN BELEN İLÇESİNDE TRAFİK UYGULAMA NOKTASINDA DURDURULAN BİR TIRDA YAPILAN ARAMADA BİN 740 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 24.09.2020, 13:11
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Hatay’ın Belen ilçesinde trafik uygulama noktasında durdurulan bir tırda yapılan aramada bin 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında yaptıkları uygulamada Belen ilçesinde trafik kontrol noktasında bir tırı durdurdu. Tırda yapılan aramada 1740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli, M.S.K karakola götürülerek hakkında yasal işlem yapıldı.
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