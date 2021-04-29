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Tırdan 20 kilo uyuşturucu çıktı

Tekirdağ Çorlu Otoban kavşağından İstanbul’a giden tırdan 20 kilogram uyuşturucu çıktı.

Asayiş 29.04.2021, 09:42
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Tırdan 20 kilo uyuşturucu çıktı

Tekirdağ Çorlu Otoban kavşağından İstanbul’a giden tırdan 20 kilogram uyuşturucu çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, Çorlu Otoban kavşağından İstanbul’a giden 34 HF 8880 plakalı tır durduruldu. Tırın gizli bölmelerinde yapılan aramada 20 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili araç sürücüsü B.K. gözaltına alındı. Şahıs hakkında uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçundan gerekli soruşturma başlatıldı.
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