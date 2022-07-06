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Tırda çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli’nde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.
Asayiş 06.07.2022, 15:31
Kırklareli’nde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz-Babaeski ilçeleri arasında TEM otoyolu üzerinden Ahmedov Kurban yönetimindeki KV 485 KV plakalı tırın dorsesi alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangıda tırın dorsesinde hasar oluştu.