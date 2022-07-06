banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022

Tırda çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli’nde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Asayiş 06.07.2022, 15:31
Tırda çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli’nde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz-Babaeski ilçeleri arasında TEM otoyolu üzerinden Ahmedov Kurban yönetimindeki KV 485 KV plakalı tırın dorsesi alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangıda tırın dorsesinde hasar oluştu.

Yorumlar (0)
30°
açık