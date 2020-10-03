Tıraş olamaya gittiği berberde kör kurşunla yaralandı

Karaman’da tıraş olmak için gittiği berberde sıra bekleyen bir müşteri, dışarıda kavga edenlerin silahından çıkan kurşunla vurularak yaralandı.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında İmaret Mahallesi Mehmet Bey Caddesi’nde bulunan bir berber dükkanı önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, berber dükkanında müşteri olarak sıra bekleyen T.E., kavga edenlerin silahından çıkan kurşunla vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına isabet eden mermi ile yaralanan T.E, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, silahlı kavgaya karışarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.