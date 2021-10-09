banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Türkiye - Norveç: 1-1
Türkiye - Norveç: 1-1
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya

Tıraş makinesi ve kalemin içine uyuşturucu gizlemiş

İzmir’in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişiden, tıraş makinesi ve kalem içerisine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 09.10.2021, 00:09
Tıraş makinesi ve kalemin içine uyuşturucu gizlemiş

İzmir’in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişiden, tıraş makinesi ve kalem içerisine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Çaldıran Mahallesi’nde şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde H.Y. olduğu belirlenen kişinin üzerinden tıraş makinesi ve kalem çıktı.

Uyuşturucuyu tıraş makinesi ve kaleme gizlemiş

Tıraş makinesi ve kalemin içini açan polis ekipleri, aletlerin içerisine gizlenmiş halde uyuşturucu madde buldu. Yapılan daralı tartımda toplam 2,68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli H.Y., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1