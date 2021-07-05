banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye’nin yeni trendi sağlık turizmi
Türkiye’nin yeni trendi sağlık turizmi
İşte herkesin merak ettiği Yazlık köşk
İşte herkesin merak ettiği Yazlık köşk
Otomotiv ihracatı haziranda 2,3 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı haziranda 2,3 milyar dolar oldu
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevini bıraktı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevini bıraktı

Tıra çarpan sürücü ölümden döndü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tıra çarpan otomobil sürücüsü ölümden döndü.

Asayiş 05.07.2021, 16:16
Tıra çarpan sürücü ölümden döndü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tıra çarpan otomobil sürücüsü ölümden döndü.

Balıkesir-Bursa yolunun Mustafakemalpaşa Polis Hatıra Ormanı mevkiinde meydana gelen kazada, dönüş yapmak için sinyal veren tıra, Bursa istikametine giden Basri Başkurt (68) idaresindeki 10 BDL 32 plakalı otomobil arkadan çarptı. Hız göstergesi 110 kilometreyi gösteren kaza ucuz atlatılırken, otomobil sürücüsü Basri Başkurt sağ ayağından yaralandı. Sürücüyü araç içinden yol kenarında temizlik yapan görevliler çıkardı. Genel durumu iyi gözüken yaralı sürücü ve kazanın şokuyla tansiyonu yükselen tır şoförü E.G kontrol maksadıyla hastaneye kaldırıldı.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu