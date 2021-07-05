Tıra çarpan sürücü ölümden döndü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tıra çarpan otomobil sürücüsü ölümden döndü.

Balıkesir-Bursa yolunun Mustafakemalpaşa Polis Hatıra Ormanı mevkiinde meydana gelen kazada, dönüş yapmak için sinyal veren tıra, Bursa istikametine giden Basri Başkurt (68) idaresindeki 10 BDL 32 plakalı otomobil arkadan çarptı. Hız göstergesi 110 kilometreyi gösteren kaza ucuz atlatılırken, otomobil sürücüsü Basri Başkurt sağ ayağından yaralandı. Sürücüyü araç içinden yol kenarında temizlik yapan görevliler çıkardı. Genel durumu iyi gözüken yaralı sürücü ve kazanın şokuyla tansiyonu yükselen tır şoförü E.G kontrol maksadıyla hastaneye kaldırıldı.