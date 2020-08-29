Tıra çarpan minibüsün sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı
KOCAELİ’NİN GEBZE İLÇESİ D100 KARAYOLU’NDA YOLUN SAĞ ŞERİDİNDE DURAN TIRA ÇARPAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞARAK YARALANDI. İTFAİYE EKİPLERİNİN KURTARDIĞI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI.
Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu’nda yolun sağ şeridinde duran tıra çarpan minibüsün sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu Tatlıkuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ökkeş T. idaresindeki 03 RC 324 plakalı panelvan minibüs, Ankara istikametinde seyir halindeyken yolun sağ şeridinde duran İ.T. yönetimindeki 41 UY 962 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada kullanılmaz hale gelen panelvan araç içerisinde sıkışan sürücü Ökkeş T. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ökkeş T.’yi sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartılan Ökkeş T. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Ökkeş T. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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