Tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde otoyolda meydana gelen trafik kazasında, tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yazıhöyük beldesi yakınlarında Ankara - Niğde otoyolunun meydana gelen kazada otobanda seyir halinde olan otomobil, aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede otomobilde sıkışan bayan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.

Araç içerisinde sıkışan sürücünün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.