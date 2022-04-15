Tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsünü vatandaşlar böyle kurtardı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda 3 araç birbirine girdi. Kamyonette sıkışarak yaralanan sürücünün yardımına ise diğer araç sürücüleri koştu.

Kaza, Gebze ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Mustafa Karabıyık idaresindeki 34 MCB 23 plakalı Mercedes marka otomobil ile Mehmet Özmen yönetimindeki 06 EY 6533 plakalı tır çarpıştı. Kazanın ardından tır sürücüsü, otomobil sürücüsünün yaralanıp yaralanmadığını kontrol etmek için aracını durdurarak aşağıya indi. Bunun ardından tırın arkasından gelen Kemal K. idaresindeki 34 CVU 849 plakalı kamyonet, duramayınca tıra çarptı. Kazada kamyonetin sürücüsü, aracın paramparça olan ön kısmında sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, araçlarını park ederek kamyonet sürücüsünün yardımına koştu. Vatandaşlar, kapıyı kaldırarak hafif yaralanan sürücüyü kamyonetten çıkardı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrasında İstanbul istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından kazaya karışan kamyonetin olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte trafik yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

“Allah’tan kamyonetin yolcu mahallinde kimse yoktu”

Tırın, kendi aracına çarptıktan sonra yalpaladığını söyleyen otomobil sürücüsü Mustafa Karabıyık, "Toparlayıp kendimi emniyet şeridine attım. Attıktan sonra şoför burada durdu. ‘Geçmiş olsun’ demeye yanıma geldi. O esnada kamyonet arkadan çarptı. Allah’tan kamyonetin yolcu mahallinde kimse yoktu. Bende maddi hasar var sadece. Sürücü araçta sıkışmıştı. Bütün vatandaşlar toplandılar sağ olsunlar, çıkardılar içeriden. Hafif yaralı, çok büyük bir şeyi yok. özellikle sağ taraf çok büyük darbe almış. Şoför mahallinde bir sıkıntı yok. Allah korumuş” dedi.

“Kamyonet büyük bir hızla geldi arkadan vurdu”

Tır sürücüsü Mehmet Özmen ise “Otomobil sağımdan bijonlara vurdu. Ben de adama bir şey olmasın diye dörtlüleri yaktım, aşağıya indim. Adamın yanına karşıya geçtiğimde kamyonet büyük bir hızla geldi arkadan vurdu. Çok hızlı geliyordu. Kapıyı açtım, adamı içeriden çıkardık. Ambulans geldi, hastaneye gitti. Arkadaş ayaktaydı, herhangi bir sıkıntısı yoktu” diye konuştu.