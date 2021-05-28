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Tır ve depodan milyonlarca kaçak ürün çıktı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir tır ve depoda yapılan aramalarda 633 koli içerisinde 6 milyon 328 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Asayiş 28.05.2021, 16:30
Tır ve depodan milyonlarca kaçak ürün çıktı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir tır ve depoda yapılan aramalarda 633 koli içerisinde 6 milyon 328 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre kaçakçılığı önleme faaliyetleri kapsamında Darıca ilçesinde polis ekiplerince bir tır ve depoya operasyon düzenledi. Operasyonda tır ve depoda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan aramalarda 633 koli içerisinde toplam 6milyon 328 bin dal kaçak makaron ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili 3 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.
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