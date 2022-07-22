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Tır tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’de seyir halindeki tırın başka tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada, kabinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Asayiş 22.07.2022, 09:39
Tır tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’de seyir halindeki tırın başka tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada, kabinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, Körfez ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. idaresindeki 41 FK 701 plakalı MAN marka tır, başka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü H.G. kabinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çarpmanın şiddetiyle 41 FK 701 plakalı tır kullanılamaz hale geldi.

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