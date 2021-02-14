Tır sürücü adayının kullandığı araca çarptı: 4 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde tırın sürücü adayının kullandığı otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu otogar kavşağı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın’dan Çine istikametine ilerleyen sürücü adayı B.B. idaresindeki 09 AEK 156 plakalı Renault marka otomobile, aynı istikamette ilerleyen 48 K 8733 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak aydınlatma direğine çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü adayı B.B., kurs komisyon görevlileri T.Ö. ve B.K. ile kurs usta öğreticisi E.Z.’yi ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırdı. Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan komisyon görevlisi T.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, kazayı duyar duymaz olay yerine geldiklerini ifade ederek, “Duran aracımıza arkadan tırın çarptığı söylendi. İçinde 2 tane Milli Eğitim personeli, bir usta öğretici, bir de aday öğrencimiz vardı. Bir Milli Eğitim personeli arkadaşımız Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer arkadaşlarımız da kontrol amaçlı sevk edildi, onlarda herhangi bir sıkıntı yok şu anda" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.