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Tır şoförü direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp oyun oynadı

Arnavutköy’de tır şoförü H.Ş., hızla giden tır içerisinde direksiyonu bırakıp ayağa kalkarak oyun oynadı. Yaşanan tehlikeli anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Asayiş 04.04.2021, 09:17
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Tır şoförü direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp oyun oynadı

Arnavutköy’de tır şoförü H.Ş., hızla giden tır içerisinde direksiyonu bırakıp ayağa kalkarak oyun oynadı. Yaşanan tehlikeli anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Arnavutköy - Göktürk yolunda çekildiği iddia edilen görüntülerde, Arnavutköy’de tır şoförlüğü yapan H.Ş. tırı ile hareket halindeyken direksiyonu bırakıp oturduğu yerden kalkarak aracında çalan müzik eşliğinde oyun oynadı. Sürücünün tehlikeli anları cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.
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