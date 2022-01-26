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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kar yağışını bir bereket olarak görüyorum. Asla bir felaket olarak telakki etmiyorum. Kar yağışını engellemek elimizde değil, ama gerekli tedbirleri almak elimizde. Burada idareyi elinde tutan kimse gerekli tedbirleri almak
Tır şarampole devrildi, 10 ton süt yola döküldü
Bursa’nın İznik ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 ton süt yola döküldü.
Asayiş 26.01.2022, 22:09
Bursa’nın İznik ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 ton süt yola döküldü.
Kaza, saat 20.30 sıralarında İznik ilçesi Adapazarı yolu Kaynarca Beşevler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 RI 681 plakalı tır yolda oluşan aşırı buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Tırın dorsesinde bulunan yaklaşık 10 ton süt yolda döküldü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken tır sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.