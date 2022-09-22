Tır makaslayıp yolu kapatınca trafik felç oldu

Kocaeli’de D-130 Karayolunda seyir halindeki bariyerlere çarpıp makaslayan tırın sürücüsü yaralandı. Tırın bütün yolu kapatması üzerine trafik yaklaşık 2 saat durdu, araçlar kontak kapatmak zorunda kalınca uzun kuyruklar oluştu.

Kaza, Başiskele ilçesi D-130 Karayolu Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. idaresindeki 41 BT 213 plakalı Mercedes marka alüminyum panel yüklü tır, sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle önce bariyerlere çarpıp sonra makaslama yaptı. Kaza yapan tır tüm yolu kapattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü R.Y., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı

Kazalı tırı yoldan kaldırmak için gelen çekici marifetiyle tır yoldan yaklaşık 2 saat sonra kaldırılabildi. Yola dökülen yağların ve tırdan dökülen bazı parçaların temizlenme ve kumlama çalışması sonrasında trafik yeniden akmaya başladı. Kazadan dolayı sürücüler 2 saate yakın kontak kapatmak zorunda kaldı, uzun kuyruklar oluştu.

Yolda uzun süredir araçlarını hareket ettiremeden beklediklerini söyleyen Erkan Aziz, “Aşağı yukarı 1 buçuk saattir buradayız. İzmit’e kadar uzayan trafik var. Sanırım dorse sağa sola atmış, biraz da hızlıymış. Sürücü de yaralanmış, kafasını vurmuş. Ambulans alıp götürdü” diye konuştu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.