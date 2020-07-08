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Tır lokantaya girdi müşteriler kaçıştı, o anlar kamerada
TUNCELİ’DE FRENİ BOŞALAN TIR, BİR LOKANTAYA GİRDİ SON ANDA MÜŞTERİLERİN KAÇARAK KURTULMA ANI İSE SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI.
Asayiş 08.07.2020, 19:43
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Tunceli’de freni boşalan tır, bir lokantaya girdi. Son anda müşterilerin kaçarak kurtulma anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, Tunceli Erzincan yolunda Pülümür ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Park halindeki Üzeyir G. yönetimindeki 27 ABH 547 plakalı hayvan yüklü tırın, freni bir anda boşaldı. Freni boşalan tır, sürücüsünün yetişmeye çalışmasına rağmen karşısında bulunan lokantaya girdiği sırada dışarda masada oturanlardan biri çocuk 3 kişi saniyelerle tırın altında kalmaktan kurtuldu, diğer müşteriler de kaçıştı.
Maddi hasar meydana gelen kaza da, sürücünün mücadelesi ve dışarda oturan çocuğu yanındaki yakınının saniyeler içinde kurtarma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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