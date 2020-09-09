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Tır kulübeye çarptı bekçi yaralandı
HATAY’IN PAYAS İLÇESİNDE BİR TIRIN BEKÇİ KULÜBESİNE ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.
Asayiş 09.09.2020, 11:01
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Hatay’ın Payas ilçesinde bir tırın bekçi kulübesine çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Payas ilçesinden Dörtyol istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yaklaşık 10 ton ağırlığındaki demir yüklü 31 ADF 370 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı trafik ışıklarında yoldan çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır, yol kenarında bulunan Küçük Sanayi Sitesi’ne ait bekçi kulübesine çarptı. Bu sırada kulübede bulunan bekçi Hayrettin Altun (60) ağır yaralandı. Altun, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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