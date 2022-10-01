Tır kanala düştü, sürücü hayatını kaybetti

İzmir’in Çeşme ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerleri yıkıp kanala düşerken, sürücü feci şekilde yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 20 BS 764 plakalı dorsesi yüklü tırın sürücüsü Tolga Baştürk (35), Çeşme Otogar Kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalının bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle demir bariyerleri yıkan tır, sulama kanalına düştü. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve 112 acil servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Tırın sürücüsü Tolga Baştürk, araç içerisinden çıkarılarak Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Tolga Baştürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.