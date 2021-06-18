Tır kamyoneti sürükledi: 3 yaralı

Manavgat-Alanya Karayolu Kızılağaç-Karacalar kavşağında tırın kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın, sağ şeritteki kamyonetin, kavşağa geldiğinde dikkatsiz bir şekilde sol taraftaki kavşağa dönmek istemesi sonucunda meydana geldiği bildirildi.

Tır sürücüsü, bir anda önüne çıkan kamyonete çarpmamak için frene basmasına rağmen, kamyonetin tırın önünde sürüklenmesine engel olamadı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Hızır Sahan’ın kullandığı 07 ALT 170 plakalı tırın, Kızılağaç-Karacalar kavşağına geldiğinde, yolun sağ şeridinden sol taraftaki kavşağa girmeye çalışan Mesut Yılmaz’ın kullandığı 07 L 5621 plakalı kamyonete çarparak önünde sürükledi.

3 kişi yaralandı

Kazada tırın önünde sürüklenen kamyonetin sürücüsü Mesut yılmaz ile kamyonette yolcu olarak bulunan Hatice Yılmaz ve Hatice Yıldırım yaralandı. 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı yol kenarındaki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin kavşağa yaklaştığı sırada arkasından gelen bir tırın altına girmekten son anda kurtulduğu, yol kenarında kısa bir süre bekledikten sonra yine arkasından gelen tıra dikkat etmeden kavşağa girmeye kalkıştığı ve tırın önünde sürüklendiği görüldü.