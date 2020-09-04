Tır kamyona arkadan çarptı; 1 yaralı
TEM OTOYOLU DÜZCE KESİMİNDE MEYDANA GELEN KAZADA TIR, SOĞAN YÜKLÜ KAMYONA ÇARPTI. KAZADA 1 KİŞİ YARALANIRKEN, OTOYOL SOĞAN TARLASINA DÖNDÜ
DÜZCE(İHA) – TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada tır, soğan yüklü kamyona çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, otoyol soğan tarlasına döndü.
Kaza; sabah saatlerinde TEM Otoyolu, Gümüş ova rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; TEM Otoyolu Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Mahir K.’nın kullandığı 05 LR 140 plakalı BMC marka soğan yüklü kamyona, aynı istikamete giden Muhammer Y.’nin kullandığı 50 LG 801 plakalı Mercedes marka tır, Gümüşova rampaları mevkiinde arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü Muhammer K. yaralandı. Yaralı Sürücüye olay yerine gelen acil sağlık ekipleri müdahale ederken, yaralı tır sürücüsü ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Otoyol soğan tarlasına döndü
Kaza nedeniyle kamyonda bulunan soğan çuvalları otoyola saçılırken, otoyol soğan tarlasına döndü. Yoldaki soğanların kazaya neden olmaması için kazaya bakan polis ekipleri yoldaki soğanları temizledi.
Otoyolun sağ şeridi kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. Araçların kaza yerinden kaldırılmasıyla otoyolda trafik normal akışına döndü.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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