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Tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sivas’ın Ulaş ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Asayiş 24.08.2021, 20:48
Tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sivas’ın Ulaş ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 18.30 sıralarında Sivas-Malatya karayolu Ulaş ilçesi Tecer köyü kavşağında meydana geldi. H.B. (28) yönetimindeki 58 YA 721 plakalı tır, Y.Ş. (63) yönetimindeki 58 BY 076 plakalı Citroen marka otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ile birlikte A.Ş. (29), E.Ş. (62), S.S.Ç. (30) ve N.Ç. (56) yaralandı. Tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ulaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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