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Tır ile kamyonlar kazaya karıştı, çıkan yangında can pazarı yaşandı

TARSUS İLÇESİNDE MEYDANA GELEN 2 KAMYON VE BİR TIRIN KARIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

Asayiş 20.10.2020, 14:22
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Tır ile kamyonlar kazaya karıştı, çıkan yangında can pazarı yaşandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 kamyon ve bir tırın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada yanan araçları itfaiye ekipleri söndürdü.

Kaza Öğretmenler Mahallesi D-400 karayolu Mersin-Tarsus istikameti Hal kavşağında yaşandı. Süleyman Duman (49) idaresindeki talaş yüklü 42 NE 233 plakalı kamyon iddiaya göre kavşakta kırmızı ışıkta beklerken, arkadan gelen Mustafa Didek (64) idaresindeki 33 ZC 168 plakalı kamyon çarptı.

Bu esnada aynı yönde ilerleyen cam fabrikasına ait Ramazan Ümit Türer (48) yönetimindeki 42 S 4698 plakalı tır da, 33 ZC 168 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırın kupası yerinden fırladı. Kaza anında araçlarda bulunan yanıcı maddeler alev aldı.

Bir anda can pazarının yaşandığı kaza alanına çok sayıda sağlık, arama-kurtarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Tırın kupasındaki 3 kişinin yaralandığı kazada çıkan yangın Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Süleyman Duman ve Ramazan Ümit Türer hafif yaralanırken, Mustafa Didek’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. D-400 karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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