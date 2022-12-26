Tır ile işçi servisi kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Denizli’de tır ile servis minibüsü kavşakta çarpıştıktan sonra araziye savruldu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 15 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 18.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş çıkışı fabrikadan aldığı 14 işçiyi evlerine götürmekte olan Mehmet A. idaresindeki 20 S 0144 plakalı minibüs, Ömer Y. kontrolündeki 31 NAB 67 plakalı tırla kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta yol kenarındaki araziye savruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştığı yerden kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık görevlileri, yaralanan araç sürücüleri ile Yasemin S., Sezai A., Melek Ü., Halime A., Şengül K., Nazmiye O., Nursel A., Derya S., Berkant M., Ozan K., Cavit A., Hacer K. ve Firdevs Ç.’yi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Sağlık görevlileri servis minibüsündeki Sultan Sevinç’in ise hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde detaylı çalışma gerçekleştirdi. Sevinç’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yaralılardan Firdevs Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde servis minibüsü ve tırın kavşakta çarpışması, sonrasında savrulması yer aldı.