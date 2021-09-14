Tır ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde tır ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Akşemsettin Mahallesi Akşemsettin Cami yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cumali A. idaresindeki 33 ADR 454 plakalı tır ile Adem D.’nin kullandığı 33 C 5006 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs duvara çarparak durabildi. Kazada otobüs şoförü Adem D. hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.