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Tır ile hafifi ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde kaza meydana geldi. Kazada hafif ticari araç içinde sıkışan karı koca yaralandı.

Asayiş 26.07.2022, 10:48
Tır ile hafifi ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde kaza meydana geldi. Kazada hafif ticari araç içinde sıkışan karı koca yaralandı.

Kaza, D-140 Karayolu Bedilkazancı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Kuzuluk Mahallesi istikametinde seyir halinde olan 54 AEB 613 plakalı tır, aynı istikamette seyreden 34 CTU 580 plakalı Opel marka hafifi ticari araca çarptı. Meydana gelen kazada, hafif ticari araç içinde bulunan karı koca sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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