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Tır ile çarpışan otomobildeki kadın öldü

Burdur’un Bucak ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobilde yolcu olarak bulunan kadın hayatını kaybetti.

Asayiş 12.06.2022, 15:21
Tır ile çarpışan otomobildeki kadın öldü

Burdur’un Bucak ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobilde yolcu olarak bulunan kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Bucak ilçesi Dağarcık köyü mevkiinde, saat 11.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur yönünden Antalya istikametine gitmekte olan A.Z. kontrolünde bulunan 15 NZ 040 plakalı tır ile Burdur istikametinden Bucak istikametine giderken Dağarcık köyü yoluna geçmek isteyen O.A. kontrolündeki 15 PN 803 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü O.A. ağır yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Kezban A. (58) yaşamını yitirdi. Kaza yerinde hayatını kaybeden kişinin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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