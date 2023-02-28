Tır ile çarpışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun’da tır ile çarpışan kamyon sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda 4 Şubat akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mucip Kurtli (58) idaresindeki 35 HZY 13 plakalı kamyon, Abdullah Günay yönetimindeki 41 FN 799 çekici 41 AEK 098 dorse plakalı tır ile çarpıştı. Kazada aracın içinde sıkışan ve kurtarılarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kamyon sürücüsü Mucip Kurtli müdahale rağmen kurtarılamayarak bu akşam hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.