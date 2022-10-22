Tır ile beton mikseri çarpıştı: 1 yaralı

Mersin’de tır ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasına 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli Kumkuyu Liman kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ö.N. idaresindeki 33 CRS 93 plakalı tır ile kavşağa giren sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ACG 391 plakalı beton mikseri çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile beton mikseri kavşakta devrilirken sürücüsü yaralandı. Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.