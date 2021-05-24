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Tır dorsesindeki uyuşturucu zulasını hassas burun patlattı

Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde durdurulan bir tırda narkotik köpeği eşliğinde yapılan aralamalarda yedek tankı ve tüp içinde gizlenmiş halde 51 kilo 500 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 24.05.2021, 11:20
Tır dorsesindeki uyuşturucu zulasını hassas burun patlattı

Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde durdurulan bir tırda narkotik köpeği eşliğinde yapılan aralamalarda yedek tankı ve tüp içinde gizlenmiş halde 51 kilo 500 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay dün Kocaeli TEM Otoyolu İzmit geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şüpheli bir tırı takip ederek İzmit TEM Otoyolu üzerinde durdurdu. Tırda narkotik köpeği eşliğinde arama yapan ekipler, köpeğin tır dorsesindeki yedek tank ve bagaj bölümüne odaklanması üzerine iki alanda inceleme yaptı. Yapılan aramalarda yedek tank ve bagaj bölümündeki tüp içine gizlenmiş halde 51 kilo 500 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu yakalan tır emniyet otoparkına çekilirken, olayla ilgili 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
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