Tır dorsesinde 50 kilogram esrar ele geçirildi

Ankara’nın Polatlı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir tırın dorsesinde gizlenmiş halde bulunan 50 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Olay sabah saatlerinde saatlerinde Polatlı Gülveren Mahallesi Ankara-Eskişehir E-90 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’dan Manisa’ya uyuşturucu taşıdığı belirlenen tır polis tarafından fiziki ve teknik takip altına alındı. Polatlı sınırına girdiği tespit edilen tıra Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri ve Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda ekipler tarafından tırın dorsesinde 34 paket halinde 50 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda A.A. isimli bir kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu taşıyan tır ise emniyet otoparkına çekildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.