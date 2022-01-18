Tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı

Niğde-Adana otoyolunda devrilen tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Niğde-Adana otoyolu 60’ıncı kilometresinde kar yağışı nedeniyle bir tır kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen tır nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekipler tırı kaldırmak trafiği açmak için çalışıyor.