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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı
Niğde-Adana otoyolunda devrilen tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Asayiş 18.01.2022, 18:21
Niğde-Adana otoyolunda devrilen tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Niğde-Adana otoyolu 60’ıncı kilometresinde kar yağışı nedeniyle bir tır kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen tır nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekipler tırı kaldırmak trafiği açmak için çalışıyor.